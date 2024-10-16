Irakçi Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu bölgenin geldiği kritik duruma değinerek, işgalci rejimin savaş makinesinin durdurulması ve savaşın kapsamının genişletilmesinin engellenmesi, halkların çıkarları doğrultusunda bölgenin istikrar ve güvenliğinin korunması için bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerekliliğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise, bölgedeki güvenlik koşulların kötüleşmesinden büyük bir endişe duyduğunu ifade ederek, ülkesinin Filistin ve Lübnan'daki masum insanların öldürülmesini sona erdirme ve Lübnan'a karşı saldırganlığı durdurma ve bölgede istikrarsızlığı önleme konusundaki tutumuna vurgu yaptı.

Bakan Irakçi, İran'ın Gazze'deki ve Lübnan'daki savaşı durdurmaya yönelik diplomatik çabalarının devamı doğrultusunda bugün Ürdün'e gitti.

Irakçi geçtiğimiz günlerde Lübnan, Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Umman’ı da ziyaret etmişti.