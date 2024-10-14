Irakçi'nin Umman temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Umman temasları kapsamında Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü ve Başmüzakerecisi Muhammed Abdusselam ile görüştü.

Irakçi, Yemen yetkilisinden önce Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya gelmişti.

Irakçi'nin Umman ziyareti Bağdat gezisinin ardından gerçekleşti.

Geçtiğimiz hafta Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Irakçi'nin temasları ağırlıklı olarak Lübnan ve Gazze'de ateşkesin sağlanması ve çatışmaların bölgeye yayılmasını engelleme yolları üzerinde yoğunlaşıyor.

Pazar günü Irakçi "İran'ın bir savaş durumuna tamamen hazırlıklı olduğunu ancak savaş istemediklerini" yinelemişti.