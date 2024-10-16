Irakçi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Ürdün'deki temaslarının ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Irakçi, Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgedeki gerilimi görüştü.

Irakçi, sosyal medya hesabı üzerinden Ürdün Kralı Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Irakçi'nin yaptığı paylaşımda, “İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik aralıksız ihlalleri ve zulmünün bir sonucu olarak ortaya çıkan kritik güvenlik durumu hakkında İran'ın görüşleri paylaşıldı. İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki ortak kararlılığın altı çizildi. Saldırganlığı ve zulmü durdurmak, masum hayatları kurtarmak ve bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak için sıkı bir dayanışma ve kolektif eylemin gerekli olduğu İran ve Ürdün'ün ortak inancıdır” denildi.

Bakan Irakçi'nin, bölgesel gerilimi görüşmek üzere Ürdün, Mısır ve Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.