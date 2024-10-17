Irakçi, Mısrılı mevkidaşı Abdullati ile görüşü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Ürdün'deki temaslarının ardından dün akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Irakçi, Kahire temasları kapsamında bu sabah Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Irakçi’nin Ortadoğu'daki gerilimi görüşmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştireceği, bölge ülkelerine yönelik diplomatik temaslarının bir parçası olarak Mısır ve Türkiye’yi ziyaret edeceği duyuruldu. Irakçi, kısa süre içinde Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, ve Umman’ı, dün de Ürdün’ü ziyaret etmiş, mevkidaşlarıyla Filistin ve Lübnan’da yaşananlar ile Ortadoğu gerilimini ele almıştı.

12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

Bugün Kahire’de, yarın da İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Irakçi’nin Kahire’ye ziyareti, 12 yıl aradan sonra bir İranlı dışişleri bakanının Mısır’a ilk ziyareti oldu. Öte yandan Irakçi’nin yarın İstanbul’da düzenlenecek Güney Kafkasya’da bölgesel işbirliği platformunun 3 + 3 (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) formatındaki 3’üncü toplantısına da katılacağı ifade edildi.