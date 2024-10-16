Irakçi, Ürdün Kralı ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı üzerinden Ürdün Kralı Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Irakçi'nin yaptığı paylaşımda, “İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik aralıksız ihlalleri ve zulmünün bir sonucu olarak ortaya çıkan kritik güvenlik durumu hakkında İran'ın görüşleri paylaşıldı. İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki ortak kararlılığın altı çizildi. Saldırganlığı ve zulmü durdurmak, masum hayatları kurtarmak ve bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak için sıkı bir dayanışma ve kolektif eylemin gerekli olduğu İran ve Ürdün'ün ortak inancıdır” denildi.

Ürdün Kralı: Ürdün kesinlikle bölgesel çatışmaların bir arenası olmayacak

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irakçi ile yaptığı görüşmede, ülkesinin kesinlikle bölgesel çatışmaların bir arenası olmayacağını söyledi.

Kral Abdullah, görüşmede bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini ifade ederek, devam eden ölüm ve yıkımların çatışmaların yayılmasıyla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Kral Abdullah, bunun tansiyonu düşürmek adına atılması gereken ilk adım olduğunu dile getirdi.