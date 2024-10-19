Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısın'a katılmak üzere İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Abbas Irakçi ve Hakan Fidan, görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''İran ve Türkiye barışın sağlamasında rol oynayabilir''

Irakçi, ''İran ve Türkiye, ortak işbirliği ile bölge ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir.'' dedi.

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına işaret eden Irakçi, İsrail'in eylemlerinin bölgeyi barış ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilecek bir barut fıçısına çevirdiğini anlattı. Irakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Irakçi, İsrail'e sağlanan desteğe de işaret ederek bunun rejim başkanı Netanyahu'yu daha da cesaretlendirdiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'in terör saldırısında şehit edilmesini de şiddetle kınadığını ifade etti. Bölgedeki durumu değerlendiren Irakçi, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz." diye konuştu.

Bakan Fidan da, İsrail'in saldırgan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail uluslararası hukuku açık bir biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı." ifadelerini kullandı.

Fidan, 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için İstanbul'a gelen Irakçi ile bölgesel işbirliği, Güney Kafkasya’daki istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "İran'ın yeni kurulan hükümetinin ikili ve bölgesel işbirliğine yönelik olumlu mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Yeni sınır kapıları açmamız gerekiyor"

Fidan, yeni sınır kapıları açılması gerektiğini belirterek, bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bölge için ortaklık vurgusu

Fidan, bölgedeki acil ateşkes ihtiyacını dile getirerek, "Bölge ülkeleri ve dış aktörler geri dönülemez adımlardan kaçınmalı. Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz." dedi.

Her iki bakan da, bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanması adına ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.