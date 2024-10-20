Irakçi bölge ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere Ürdün, Mısır ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, "Bölgede barış, istikrar ve kalıcı güvenliğin sağlanması için diplomatik istişareler devam edecek ve önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanının Kazan ziyaretiyle üst düzey bir seviyeye ulaşacak" dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Bakan Irakçi, "Bu görüşmelerde, Siyonist rejimin savaş çığırtkanlığının tırmanması ve savaş suçlarının kapsamının genişlemesinin ardından bölgenin tehlikeli duruma geldiğine değinerek, İran'ın Batı Asya'da güvensizliğin ve istikrarsızlığın yoğunlaşmasını önlemek için son dönemdeki aktif çabalarını anlattım” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Ürdün, Mısır ve Türkiye'de de mevkidaşlarımla yapılan görüşmede, ilişkilerin derinleştirilme ve geliştirme yoları incelenirken, savaşın kapsamının genişlemesinin önlenmesi ve bölge ülkelerinin istikrarının, güvenliğinin ve ulusal çıkarlarının korunması için ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı” ifadelerinde bulundu.

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı’na katıldım ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri sürecindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladım. Bu toplantı sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Sayın Ararat Mirzoyan ile istişarede bulunduk” diye kaydetti.

İstanbul’da ayrıca Hamas üyeleriyle bir araya gelerek Gazze’deki gelişmeleri görüştüğünü belirten Irakçi, “Bölgede barış, istikrar ve kalıcı güvenliğin sağlanması için diplomatik istişareler devam edecek ve önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanının Kazan ziyaretiyle üst düzey bir seviyeye ulaşacak” ifadesini kullandı.