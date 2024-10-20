Irakçi: Sinvar’ın şehit düşmesi Hamas’ı durdurmayacak

NTV televizyonuna röportaj veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın şehit düşmesinin Hamas hareketinin faaliyetlerini durdurmayacağını, aksine hareketin kararlılığını ve Filistin gençliğinin motivasyonunu güçlendireceğini belirtti.

Irakçi, “Siyonist rejim, ABD'nin yardımı olmadan varlığını sürdüremez, ABD olmadan Gazze'de ve Lübnan'da suç işleyemez. Orada kullanılan tüm silahlar ABD'den gidiyor. Washington gerçek bir siyasi iradeye sahip olsaydı saldırıları engelleyebilir ve İsrail'i durdurabilirdi. Bizim için ABD Siyonistlerin müttefikidir. Eğer bölgede büyük ölçekli bir savaş çıkarsa ABD de bu savaşın içine çekilir; biz bunu istemiyoruz. Savaş bölge ülkelerine de sıçrayabilir ve yine de diplomasi şansı olduğunu söyleyebilirim. Siyonist rejimde her şey tek bir kişinin iradesine bırakılamaz” dedi.

Irakçi ayrıca, Suriye dahil bölgedeki birçok ülkede çatışma riskinin bulunduğunu vurguladı.