İran'ın savunma ve nükleer doktrininin gözden geçirilmesi gerekiyor

İran İslami Şura Meclisi Milletvekili Muhammed Rıza Sabbaği, meclisin bugünkü açık oturumunda Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısına atıfta bulunarak, “Siyonist rejimin, ABD ve Avrupa'nın doğrudan ve dolaylı desteğiyle İran'a yönelik gerçekleştirdiği korkakça saldırıyı kınıyorum” dedi.
İranlı milletvekili Sabbaği konuşmasının devamında, “İran'ın savunma ve nükleer doktrini gözden geçirilmelidir” ifadesini kullandı.
Siyonist rejim Cumartesi günü (26 Ekim) erken saatlerde İran'da bazı askeri hedeflere saldırı düzenlemişti.
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