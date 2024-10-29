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29 Eki 2024 13:44

Yemen: İsrail'in sanayi bölgesini hedef aldık

Yemen: İsrail'in sanayi bölgesini hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Aşkelon kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Filistin topraklarının güneyinde bulunan Aşkelon kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yemen'den yapılan açıklamada, bu operasyonda Aşkelon'daki sanayi bir bölgenin hedef alındığı ifade edildi. 

Açıklamada, ''Çok sayıda insansız hava aracıyla icra edilen operasyon amacına başarıyla ulaştı.'' denildi.

Bu operasyonun Siyonist İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden suçlarına tepki olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

İşgal ordusu da, bir insansız hava aracının (İHA) güneydeki Aşkelon kentini hedef aldığını duyurdu.

News ID 1921357

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