BMGK'da “İsrail’in İran saldırısı” görüşüldü

El Cezire’ye göre, Acil oturum, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK üyelerine gönderdiği mektubun ardından Rusya, Cezayir ve Çin'in talebiyle yapıldı.

Siyonist rejim cezalandırılmalı

İsrail'in İran saldırısına rağmen bazı BMGK üyelerinin bu durumu uluslararası barışa karşı tehdit olarak görmediğini belirten Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, "İsrail'in saldırıları inkar edilemez bir şekilde uluslararası barışın ihlalidir ve bu Konsey tekrar uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek için harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

Bendajama, BMGK'nın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkes sağlaması için çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin herhangi bir saldırgan eyleme karşıdır

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail saldırılarını kınadığını, İsrail'in davranışları nedeniyle artan gerginlikten derin endişe duyduklarını belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Fu, Ortadoğu'da durumun kötüleşmesinin en temel nedeninin Gazze'de ateşkes sağlanamaması olduğunu ifade ederek, BMGK'nın bu yöndeki kararlarının uygulanmamasının Konsey'in de otoritesini sarstığını dile getirdi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: İsrail, ABD desteğiyle saldırılarını sürdürüyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da İsrail'in saldıracağını gizlemediğini ve bu nedenle gerginlik artışının beklendiğini dile getirdi. ABD ile bazı diğer müttefiklerin İsrail'i vazgeçirmeye çalışmadığını kaydeden Nebenzia, "Aksine, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bu saldırıları düzenlemeye hakkı olduğunu söylediler." dedi.

Nebenzia, bu ülkelerin sorumsuzca davrandığını ve Ortadoğu'da yeni bir şiddet sarmalını tetiklediklerini kaydetti. ABD'nin İsrail'e aynı zamanda istihbarat desteği de sağladığını söyleyen Nebenzia, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve uçurumun eşiğinde olan bölgede daha fazla istikrarsızlığa neden olduğunu dile getirdi.

Nebenzia, İran ve İsrail arasında artan gerginlikten derin endişe duyduklarını belirterek, tarafların akıllıca hareket etmelerinin şart olduğunu söyledi. İsrail'in bölgede ateşi daha fazla körüklemesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Nebenzia, İsrail'in ABD'nin desteği sayesinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret etti.

ABD : İran'a yönelik saldırılara katılmadık

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İsrail'in hedefli, orantılı ve askeri tesislere yönelik saldırısının hiçbir sivil ölüme sebep olmadığını savunarak, ABD'nin ise bu "askeri operasyona" katılmadığını iddia etti.