Türk ve İranlı sanatçıların katılımıyla Yunus Emre Enstitüsü'de sanat sergisi düzenleniyor

Yunus Emre Enstitüsü, Tahran’da geleneksel sanatları yaşatmak ve tanıtmak amacıyla "Geleneksel Sanatlarımızla Sergi ve Atölye Çalışması" başlığı altında sergi düzenliyor.

Hat, tezhip, minyatür ve ebru sanatlarının en güzel örneklerinin yer aldığı serginin açılış törenine Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabir Kırlangıç da katıldı.

Etkinlikte, hat sanatıyla Hasan Riahi, tezhipte Zeynep Kırlangıç, minyatür sanatıyla Mina Hüseyini ve ebru sanatıyla Meryem Şahin gibi usta sanatçılar yer almaktadır.

Büyükelçi Kırlangıç burada yaptığı konuşmada bir zamanlar İstanbul'un sanat merkezi haline geldiğini ve İran'dan ve ya Türkistandan bir çok sanatçının İstanbul'a gelmek istediklerini ve oarada bir sanat atmosferini yarattıklarını sözledi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Tahran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatör Vekili Akif Şahin, sergi hakkında "2012 yılından beri Tahran Yunus Emre Enstitüsü olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz Türkçe öğretimi ve kültürel hizmetler alanında hizmetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Şahin sözlerinin devamında "Dost ve kardeş ülke İran'la geçmişten bu yana iki kültür birbirinden çok etkilenmiş hala hazırda da bu etkileşim süregelmektedir geleneksel sanatlardan geleneksel sanatlardan müziğe sinemaya kadar bu etkileşim devam etmekte" ifadesini kullandı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatör Vekili Şahin sergide eserleri bulunan sanatçılar hakkında şunları söyledi:

"Bugün burada iki İranlı sanatçımız hat ve minyatür sanatçımız ve Türk bir Ebru sanatçımız müşterek beraberce güzel bir sergiye imza attılar burada galerimizde sergi açılışında çok kıymetli misafirlerimiz vardı başta Büyükelçimiz olmak üzere EKOK kültür Enstitüsü başkanı ve İran ikon Müzeler birliği başkanı ve sanatseverler öğrencilerimiz hepsi burada bizi yalnız bırakmadılar"

Şahin ayrıca "Sergi açılışından sonra yine merkezimizde sanatçılarımız atölye çalışmalarını sundular ziyaretçilere burada ziyaretçiler bu sanat üretim süreçlerini görme imkânına sahip oldular sanatçılarımızın beraberce icraat ettikleri ortak eserleri görme fırsatına erişteler. Bunlar çok güzel deneyimler bu tür faaliyetlere çok ve muhtelif kültür sanat alanında yine birçok çalışmalarımızı sürdürüyoruz İran Türkiye'ye yılı 2025 yılı içinde faaliyetlerimizin renkleri daha farklı çeşitlerde ve renklerde daha kapsamlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Bugün itibari ile başlayan sergi 6 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecektir. Etkinlik Afrik Bulvarı, Saidi Sokağı, No: 12, Tahran/Tahran adresinde bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşmektedir.