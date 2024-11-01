Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

İran'ın Frankfurt, Münih ve Hamburg Başkonsolosluklarını kapatma kararı alan Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarı Hans Peter Ugel Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Almanya hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti’nin konsolosluklarının faaliyetlerini durdurma kararı, haksız ve gerekçesiz bir eylemdir. Frankfurt, Hamburg ve Münih'teki konsoloslukların temel işlevi, Almanya'da yaşayan İranlılara gerekli konsolosluk hizmetlerini sunmak ve onların çıkarlarını korumaktır. Bu merkezlerin kapatılması, İranlıların konsolosluk hizmetlerinden yararlanma haklarından kasıtlı olarak mahrum bırakılması anlamına gelmektedir. Bu durum, Almanya'daki İranlı vatandaşlar için gereksiz zorluklar oluşturacak ve temel haklarının ihlaline yol açacaktır. Ayrıca bu eylem, İran ve Almanya halkları arasındaki en önemli ve köklü iletişim kanallarından birinin kesilmesi anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tahran'ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Alman diplomatın da Tahran'ın tutumunu Berlin'e yansıtacağını bildirdiği kaydedildi.

Almanya, Tonder terör örgütü lideri Cemşid Şarmehd'ın idam edilmesinin ardından Perşembe günü ülkedeki üç İran konsolosluğunun kapatılması talimatını vermişti.

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen terör örgütü, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin şehit olmasına ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemiştir.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmiştı.

"Tonder" elebaşı Cemşid Şarmehd'in Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor.