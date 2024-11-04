Gazze'de şehit sayısı 43 bin 374'e yükseldi

İşgal rejimi, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve savaş suçu işleyen İsrail’in kanlı saldırıları nedeniyle bölgedeki bilanço da her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 33 sivilin şehit olduğu, 156 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim’den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, şehit sayısı 43 bin 374’e, yaralı sayısının da 102 bin 261’e yükseldiği bildirildi.