Filistin'deki katliamlarda 11 bin 923 öğrenci şehit oldu

Filistin'in Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, 7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria’ya başlattığı saldırılar sonucunda 11 bin 923 öğrencinin şehit olduğunu ve 19 bin 199 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, bugün yaptığı açıklamada, Gazze’de şehit olan öğrenci sayısının 11 bin 808’e, yaralı öğrenci sayısının ise 18 bin 596’ya ulaştığını belirtti. Batı Şeria’da ise 115 öğrenci şehit olurken 603 öğrenci yaralandı ve 450 öğrenci tutuklandı.

Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria’da 561 öğretmen ve idari personelin şehit olduğu, 3.729’unun yaralandığı ve Batı Şeria’da 148’den fazlasının tutuklandığı bildirildi.

Bakanlık, Gazze Şeridi’nde 341 devlet okulu, üniversite ve bu kuruma bağlı binaların, ayrıca BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait 65 okulun bombalandığını ve hasar gördüğünü; bunlardan 138’inin ağır hasar aldığını, 77’sinin tamamen yıkıldığını açıkladı. Batı Şeria’da ise 84 okul ve 7 üniversitenin baskınlar ve tahribatlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bakanlık, saldırıların başladığı tarihten itibaren Gazze’de 788 bin öğrencinin okullarına ve üniversitelerine devam edemediğini, çoğu öğrencinin psikolojik travmalar yaşadığını ve zor sağlık koşullarıyla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Ayrıca, işgal güçlerinin Cenin ve Tulkerem’de sık sık düzenlediği baskınların, okullarında öğrencilerin korkuya kapılmasına neden olduğunu belirtti.