Katar "Gazze'de arabuluculuktan çekilecek" iddiasını yalanladı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Reuters haber ajansı, ‘Katar'ın Gazze'de arabuluculuktan çekileceğ’ iddiası üzerine yaptığı bir açıklamada, bu iddiaları yalanladı.

Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin Gazze'de ateşkes için arabuluculuk yapmaya devam edeceğini belirtti.

Son müzakerelerde, anlaşma sağlanmaması durumunda arabuluculuğu geçici olarak durduracaklarını taraflara bildirdiklerini söyleyen Ensari, Katar’ın sivil acıların hafifletilmesi için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Ayrıca Ensari, Doha'daki Hamas ofisinin taraflar arasında bir iletişim kanalı görevi gördüğünü ve bu kanalın geçmişte ateşkesin sağlanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

İngiliz haber ajansı Reuters, Katarlı yetkililerin Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin artık amacına hizmet etmediğine karar verdiğini iddia etti.