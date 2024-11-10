  1. Dünya
  2. Ortadoğu
10 Kas 2024 07:24

Katar "Gazze'de arabuluculuktan çekilecek" iddiasını yalanladı

Katar "Gazze'de arabuluculuktan çekilecek" iddiasını yalanladı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Reuters haber ajansının bu ülkenin Gazze'de arabuluculuktan çekileceği yönündeki iddiasını yalanladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Reuters haber ajansı, ‘Katar'ın Gazze'de arabuluculuktan çekileceğ’ iddiası üzerine yaptığı bir açıklamada, bu iddiaları yalanladı.

Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin Gazze'de ateşkes için arabuluculuk yapmaya devam edeceğini belirtti.

Son müzakerelerde, anlaşma sağlanmaması durumunda arabuluculuğu geçici olarak durduracaklarını taraflara bildirdiklerini söyleyen Ensari, Katar’ın sivil acıların hafifletilmesi için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Ayrıca Ensari, Doha'daki Hamas ofisinin taraflar arasında bir iletişim kanalı görevi gördüğünü ve bu kanalın geçmişte ateşkesin sağlanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

İngiliz haber ajansı Reuters, Katarlı yetkililerin Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin artık amacına hizmet etmediğine karar verdiğini iddia etti.

News ID 1921638

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler