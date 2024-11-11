Tümgeneral Selami ile Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı görüştü

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran’da bulunan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile görüştü.

Bu görüşmede ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ortak güvenlik anlaşmasının detayları, resmi sınırların kontrolünün önemi ve Irak sahasının düşmanlar tarafından kullanılmamasına vurgu yapıldı.

Tümgeneral Selami, iki ülkenin ikili ve kardeşlik ilişkilerini, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) güvenlik anlaşmasının uygulanmasına ve Yüksek İzleme Komitesi'nin bu anlaşmanın uygulanmasına desteğini takdir etti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı el-Araci, Tahran ziyareti kapsamında dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile bir araya gelirken bugün de Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ile görüştü.