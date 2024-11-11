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11 Kas 2024 15:40

Beşar Esad, Suudi Arabistan'a gitti

Beşar Esad, Suudi Arabistan'a gitti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün düzenlenen olağanüstü Arap ve İslam zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün düzenlenen olağanüstü Arap ve İslam zirvesine katılmak üzere Suudi Arabistan’a gitti.

Beşar Esad, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda, Riyad Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdulrahman bin Abdülaziz, Bölge Sekreteri Faysal bin Abdülaziz bin Ayyaf,  Krallığın Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdullah El Haris, Suriye’nin Krallık Büyükelçisi Eymen Susan, bölgeden sorumlu polis müdürü Tümgeneral Mansur bin Nasır El Uteybi ve kraliyet protokol vekili Fehd El Suheyil tarafından karşılandı.

News ID 1921684

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