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9 Kas 2024 15:33

İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakayi, Pakistan'ın güneybatısındaki Quetta'da bir tren istasyonunda meydana gelen terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Cumartesi günü Pakistan'ın güneybatısındaki Quetta'da bir tren istasyonunda yapılan ve en az 26 kişinin yaşamını yitirmesine ve 46 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Bekayi "Bu gibi terör saldırıları tüm hukuki ilke ve kuralları, insan haklarını ve insan standartlarını ihlal etmektedir ve hiçbir şekilde haklı gösterilemez" dedi.

İran’ın terörizmin ve şiddet içeren aşırıcılığın tüm yönlerini en güçlü şekilde kınama konusundaki tutumuna atıfta bulunan Bekayi, bu olgunun ortadan kaldırılmasının, tüm ülkeler arasında ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyon ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.
 

News ID 1921633

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