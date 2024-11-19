Ukrayna ABD füzesi ATACMS ile saldırdı

Amerikan medyası Bloomberg, Ukrayna ordusunun ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle Rusya topraklarına ilk saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Rusya'dan ATACMS füzesi uyarısı!

Rusya, ABD'nin uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna tarafından Rus topraklarında kullanılmasına izin vermesi durumunda "uygun ve somut bir cevap" vereceğini açıkladı. Kremlin, böyle bir saldırının "ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya karşı doğrudan çatışmalara katılımı anlamına geleceğini" belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce bu tür füzelerin kullanımını NATO'nun savaşa doğrudan katılımı olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise ABD'nin kararını "ateşe benzin dökmek" olarak eleştirmişti.

Batı medyası, görev süresinin dolmasına iki aydan az süre kalan ABD Başkanı Biden'ın, Ukrayna'ya ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verdiğini duyurmuştu.