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12 Kas 2024 20:55

Yemen: ABD'ye ait bir uçak gemisini vurduk

Yemen: ABD'ye ait bir uçak gemisini vurduk

Yemen ordusu, iki özel operasyonla ABD'nin bir uçak gemisini ve iki savaş gemisini hedef aldığını bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, "El-Mesira" televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Kızıldeniz'de düzenlenen iki özel operasyonla ABD'nin bir uçak gemisini ve iki savaş gemisini hedef aldıklarını duyurdu. 

Seri, ''İlk operasyonda, Yemen'e saldırı hazırlığındaki USS Abraham Lincoln uçak gemisi Kızıldeniz'de çok sayıda güdümlü füze ve insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı ​​ve ABD'nin Yemen'e saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.'' dedi.

İkinci operasyon hakkında Seri, Kızıldeniz'de iki Amerikan destroyerinin füze ve İHA ile hedef alındığını söyledi.

News ID 1921727

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