Kolombiya, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağını bildirdi

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin tanındığı ve Kolombiya'nın bu kararlara uyacağı bildirildi.

Açıklamada, "Kolombiya, sınırları içinde ve ötesinde barışa olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor. Kolombiya, Filistin halkının başına gelenler ve İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım eylemleri karşısındaki tutumunu yineliyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da ifade ettiği gibi; Kolombiya her zaman barışı sağlamaya yönelik çabaları destekleyecek ve her türlü savaş eylemini reddedecektir." ifadelerine yer verildi.