Şehit Süleymani'nin büstü Beşar Esad'a hediye edildi

İran Dışişleri Bakanı Danışmanı Muhammed Hüseyin Rencberan sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Seyyid Abbas Irakçi, Beşar Esad ile yaptığı görüşmede Şehit Hacı Kasım Süleymani’nin büstünü kendisine hediye etti. Bu büst, Hacı Kasım Vakıf Müdürü Zeynep Süleymani tarafından Suriye Devlet Başkanı'na sunulmak üzere Dışişleri Bakanı'na verilmiştir” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi dün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Bakan Irakçi görüşmede, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sıcak selamlarını ileterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetine, milletine destek sağlama konusundaki kararlı duruşunun devam ettiğini vurguladı.