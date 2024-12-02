Dışişleri Bakanı Irakçi Ankara'da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Suriye temaslarını tamamladıktan sonra Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara'ya gitti.

Bakan Irakçi üst düzey Türk yetkililerle yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.

Suriye'deki son gelişmeler de Irakçi'nin Türkiye ziyaretinde odaklanacak konulardan biridir.

Irakçi dün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetine, milletine destek sağlama konusundaki kararlı duruşunun devam ettiğini vurguladı.