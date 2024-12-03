Suriye ordusu ve teröristler arasında Hama kırsalında şiddetli çatışma

Suriye kaynakları, Hama kırsalında Suriye ordusunun teröristlerle şiddetli çatışmalarına dair bilgi verdi.

Askeri bir kaynak, Deyrizor ve Hama'nın kuzey kırsalında onlarca teröristin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Aynı askeri kaynak, Hama şehri kırsalında teröristlere ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

Kaynak, ayrıca Rus ve Suriye savaş uçaklarının Hama'nın güney ve kuzey kırsalında terörist mevzilerini yoğun bir şekilde bombaladığını, onlarca teröristin öldüğünü veya yaralandığını ve ekipmanlarının imha edildiğini belirtti.

Aynı zamanda, Suriye kaynakları, teröristlerin Hama şehrine doğru ilerlediği yönündeki haberleri yalanladı.

Bu sırada, Suriye ve Rus savaş uçakları, Hama kırsalında teröristlerin mevzilerini ve ikmal hatlarını bombalamaya devam etti.