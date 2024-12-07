Siyonist Rejim, Lübnan ile yapılan ateşkesi 155 kez ihlal etti

Arabi 21’in haberine göre, geçen gece yarısı güney Lübnan’da üç büyük patlama sesi duyuldu. Bu patlamalar, Siyonist düşmanın saldırıları ve güney Lübnan’da yer alan el-Hiyam kasabasında Lübnanlı vatandaşların evlerinin yıkılması sonucu meydana geldi.

Ülkenin haber ajansı da, Siyonist rejime ait savaş uçaklarının dün gece güney Lübnan’daki çeşitli bölgeleri, özellikle Nabatiye’yi hedef aldığını bildirdi. Siyonist rejimin casusluk amaçlı insansız hava araçlarının ise Beyrut ve çevresi üzerinde alçak irtifada uçtuğu belirtildi.

Cuma günü, Siyonist rejim en az 14 kez Lübnan ile imzalanan ateşkesi ihlal etti. Böylece son 9 gün içinde Siyonist düşman tarafından yapılan ateşkes ihlali sayısı 155’e ulaştı.