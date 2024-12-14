Fidan: Suriye'deki devlet kurumları korunmalı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki siyasi geçişi ele almak üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan basın toplantısında “Suriye halkı da bizler gibi yaşamayı hak ediyor: Güvenli, özgür ve müreffeh. Suriye'nin istikrarı bölge ve ötesi için de önemlidir. Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriye liderliğinde bir geçiş sürecine ihtiyacı var. Geçiş sürecinde devlet kurumları korunmalı ve gerekirse reforme edilmelidir” dedi.

Fidan ayrıca terörizmin geçiş döneminden faydalanmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.