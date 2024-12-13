Yemen ve Irak Direnişinden Siyonistlere karşı operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü şu ifadeleri kullandı: "İki operasyon gerçekleştirdik. İlk operasyonda, işgal altındaki Askalan'da bir askeri hedefi, ikinci operasyonda ise işgal altındaki Yafa'yı (Tel Aviv) hedef aldık."

Seri, bu iki operasyonun iki insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini belirterek, "Allah'ın yardımıyla bu İHA'lar savunma sistemlerinden geçerek hedeflerine başarıyla ulaştı." dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ayrıca şu bilgileri verdi: "Irak İslami Direnişi ile ortak bir askeri operasyon gerçekleştirdik ve bu operasyonda işgal altındaki güney Filistin’deki hayati hedefleri vurduk. Bu ortak operasyon, birkaç İHA ile gerçekleştirildi ve Allah'ın izniyle hedeflerine ulaştı."

Seri sözlerini şöyle tamamladı: "İsrail düşmanına karşı askeri operasyonlarımıza devam edeceğiz ve operasyonlarımız ancak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durması ve ablukanın kaldırılmasıyla sona erecek."