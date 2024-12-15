İranlı Uzman: Suriye'deki muhalif grupları belirsiz bir siyasi gelecek bekliyor

Maher Haber Ajansı’na konuşan İranlı Uzman Mehdi Azizi Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Bölgenin düzenini bozanların tek ortak noktasının Beşar Esad’ın düşmesi olduğunu belirten Mehdi Azizi, Suriye'nin düşüşüne damgasını vuran gruplar, bu noktada farklılıklarını bir kenara bıraktılar. Beşar Esad'ın düşmesinin ardından onları belirsiz bir siyasi gelecek bekliyor. Çünkü ağır bir anlaşmazlık yaşayacaklar ve Suriye’de istikrarlı bir siyasi geleceğin olmamasının temeli oluşacaktır” dedi.

Suriye’nin direniş eksenindeki önemli rolüne dikkat çeken Azizi, Suriye'nin düşmesinden sonra direniş cephesinin kendisini nasıl yeniden şekillendireceği sorusuna, “Suriye'deki terör gruplarının sevinci kısa sürede bitecek. Suriye'de zorluklar, krizler ve çatışmalar başlayacak. İslam Devrimi Lideri’nin de belirttiği gibi Suriyeli gençler işgal altındaki bölgeleri geri alacaktır” ifadesini kullandı.