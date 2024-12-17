ABD ve Almanya Gazze'deki soykırımın suç ortağı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşıma, ABD ve Almanya’nın, İsrail rejimine silah göndermeye devam ederek bu rejimin Gazze'deki soykırımının suç ortağı olduğunu belirtti.

Bekayi’nin paylaşımı şöyle:

“BM Özel Raportörü Ben Saul, “Almanya ve ABD, İsrail'e ihraç edilen silahların yüzde 99'unu sağlıyor” dedi.

ABD ve Almanya, İsrail rejimine silah göndermeye devam ederek bu rejimin Gazze'deki soykırımının suç ortağıdır.

Aslında onlar, soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin uluslararası hukuki yükümlülüklerin yanı sıra, insani hukuk kurallarına uyum sağlamak ilkesine dayanan tüm hukuk normlarını ihlal etmişlerdir. Bu ülkelerin işledikleri haksız ve suç teşkil eden eylemlerden sorumlu tutulması gerekiyor.”