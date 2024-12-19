İran ve Mısır dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Irakçi bu görüşmede, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmasından dolayı Mısır’ı takdir ederek, D-8 Liderler zirvesinin de, gelişmekte olan İslam ülkeleri ve uluslarının çıkarları doğrultusunda sonuçlara ulaşarak başarılı olacağına dair umudunu dile getirdi.

İki ülkenin bölgedeki ve İslam dünyasındaki önemli ve etkin konumu ve rolüne işaret eden Irakçi, D-8 çerçevesinde üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması, özellikle bu örgütün ekonomik alanlarda etkinleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

İran ve Mısır dışişleri bakanları, Siyonist rejimin saldırı ve suç çemberinin Gazze ve Lübnan'dan Suriye'ye kadar genişlemesi üzerinde durarak, bölgedeki gelişmeleri ele aldı,

İki bakan ayrıca Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması ve Gazze'deki Filistinli mültecilere acil insani yardım gönderilmesi için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.