Katil İsrail yine gazetecileri hedef aldı: 5 şehit

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

5 gazeteci şehit oldu

Saldırıda televizyon çalışanlarından 5'inin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gazetecilerin şehit edilişiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilen gazeteci sayısının 201'e çıktığı ifade edildi.