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26 Ara 2024 11:22

Katil İsrail yine gazetecileri hedef aldı: 5 şehit

Katil İsrail yine gazetecileri hedef aldı: 5 şehit

Siyonist İsrail'in Gazze'de El-Kuds el-Yevm televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği saldırıda 5 gazeteci şehit oldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

5 gazeteci şehit oldu

Saldırıda televizyon çalışanlarından 5'inin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin foto muhabiri Eymen el-Cedy ile gazeteciler Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gazetecilerin şehit edilişiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilen gazeteci sayısının 201'e çıktığı ifade edildi.

News ID 1922853

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