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27 Ara 2024 09:31

Yemen'den İsrail'e misilleme operasyonu

Yemen'den İsrail'e misilleme operasyonu

Yemen güçleri tarafından fırlatılan füze nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarının orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı. Füze saldırısında en az 18 Siyonist yaralandı.

Arap medyasına göre, Yemen güçleri tarafından fırlatılan füze nedeniyle işgal altındaki Filistin topraklarının orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

Haberde füze saldırısında en az 18 Siyonistin yaralandığı belirtildi.

İşgal güçleri, füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Siyonist İsrail medyasına göre, Ben Gurion Havaalanı'na inişlerde gecikmeler yaşandı.

Katil İsrail ordusu tarafından dün Yemen'in Sana ve Hudeyde kentlerindeki hedeflere hava saldırıları düzenlenmişti.

Yemen Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail’in ülkenin batısındaki Sana ve Hudeyde’ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 6’ya çıktığını duyurmuştu.

News ID 1922868

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