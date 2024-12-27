Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Japonya ve Rusya açıklarında bulunan Kuril Adaları açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıda herhangi bir can ve mal kaybı olmazken tsunami uyarısı yapılmadığı ifade edildi.

Kuril Adaları nerede?

Kuril Adaları, Kuzeydoğu Asya'da, Rusya ile Japonya arasında yer alan bir takımada olarak bilinir. Adalar, Kamçatka Yarımadası ile Japonya'nın Hokkaido Adası arasında uzanır ve Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi arasında bir sınır oluşturur.