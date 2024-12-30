  1. Ekonomi
30 Ara 2024 16:57

İran ve Azerbaycan, ticaretin kolaylaştırılması konusunda anlaştı

İran ve Azerbaycan, ticaretin kolaylaştırılması konusunda anlaştı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Astara kentinde İran ve Azerbaycan gümrük yetkilileri bir araya geldi.

İran ve Azerbaycan gümrük yetkilileri, Astara Gümrük Ofisi'nde gerçekleştirdikleri toplantıda dış ticaretin ve yolcu transferinin kolaylaştırılması için işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Toplantıya İran Gümrükleri Uluslararası İşbirliği Ofisi Başkanı Murteza Hudsiyani katıldı. Taraflar, gümrük işlemlerini iyileştirme ve bilgi alışverişini artırma konusunda anlaşırken, sınırdaki kamyon işlemlerinin hızlandırılması için 11 maddelik bir protokol imzaladı. Ayrıca, günlük işlenen kamyon sayısının artırılması için taahhüt verildi.

İran ve Azerbaycan, altı ayda bir toplantılar düzenlemeyi ve sınır yöneticileri arasında aylık toplantılar yapmayı planlıyor.

News ID 1922966

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