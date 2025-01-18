İran ile Afganistan arasındaki ticarette yüzde 84 artış

İran'ın Afganistan'daki Ticaret Danışmanı Hüseyin Rustayi, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın istatistik raporlarına dayanarak, İran ile Afganistan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 197 milyon dolar olduğunu belirtti.

Rustayi, 2024'te iki ülke arasındaki ticaret hacminde 2023'e kıyasla yüzde 84 artış olduğunu söyledi.

Afganistan'ın İran’dan 2024 yılındaki ithalatının 3 milyar 143 milyon dolardan fazla olduğunu açıklayan Rustayi, Afganistan'ın İran'a ihracatının ise 2024'te 54 milyon dolara ulaştığını ifade etti.