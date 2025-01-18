  1. Ekonomi
18 Oca 2025 14:18

İran ile Afganistan arasındaki ticarette yüzde 84 artış

İran ile Afganistan arasındaki ticarette yüzde 84 artış

İran'ın Afganistan'daki Ticaret Danışmanı Hüseyin Rustayi, son 2 yılda Tahran ve Kabil arasındaki ticaret hacmindeki artışa değinerek, 2024'te iki ülke arasındaki ticaret hacminde 2023'e kıyasla yüzde 84 artış olduğunu açıkladı.

İran'ın Afganistan'daki Ticaret Danışmanı Hüseyin Rustayi, Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın istatistik raporlarına dayanarak, İran ile Afganistan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 197 milyon dolar olduğunu belirtti.

Rustayi, 2024'te iki ülke arasındaki ticaret hacminde 2023'e kıyasla yüzde 84 artış olduğunu söyledi.

Afganistan'ın İran’dan 2024 yılındaki ithalatının 3 milyar 143 milyon dolardan fazla olduğunu açıklayan Rustayi, Afganistan'ın İran'a ihracatının ise 2024'te 54 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

News ID 1923549

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