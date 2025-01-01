Şehit Süleymani'nin stratejisi direniş cephesini canlandırmaktı

Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin beşinci yıldönümü münasebetiyle bugünTahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda anma töreni düzenlendi.

Törene Şehit General Süleymani'nin ailesi de katıldı.

Kudüs Gücü eski Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei törende yaptığı konuşmada, Şehit Süleymani'nin stratejisinin direniş cephesini canlandırmak olduğunu belirterek, “Kutsal türbelerin savunulması Hac Kasım Süleymani için bir prensipti. Aynı zamanda İran’ı da kutsal bir mekan olarak görüyordu” dedi.

Ayetullah Hamanei, “Bazıları, gerekli bilgi eksikliği nedeniyle, son dönemde bölgede yaşanan olaylarla kutsal türbelerin savunulması için akan kanın boşa gittiğini düşünüyorlar ve bu bağlamda analizler yapıyorlar. Ancak yanılıyorlar. Eğer bu mücadele verilmeseydi ve Hacı Kasım Süleymani bölgenin dağlarında ve çöllerinde o cesaretle hareket etmeseydi ve (şehitler) onun peşinden gitmeseydiler, bugün bu kutsal türbelerden haber olmayacaktı” ifadesini kullandı.

Hak cephesinin zafer kazanacağının kesin olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, “Hak yolunda akan kanlar boşa gitmez, bilin ki bugün ortalığı karıştıranlar bir gün müminlerin ayakları altında ezilecektir. Bazı ülkeler büyük bir hata yapıp, istikrar ve otoritelerinin unsurları olan genç müminleri ortadan kaldırırlarsa sonuçları Suriye gibi olur” ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Suriye’nin Suriye halkına ait olduğunu ve bu ülkeye saldıranların bir gün gayretli Suriyeli gençlerin önünde geri çekileceğini vurguladı.

Son birkaç yılda yaşanan olayların ve kutsal türbe savunucularının İslam Devrimi’nin hala canlı olduğunu gösterdiğini belirten Ayetullah Hamanei ayrıca, Lübnan ve Yemen’in direnişin simgesi olduğunu ve kesin zafer kazanacığını ifade etti.