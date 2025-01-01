Direniş devam ediyor ve gelecekte daha güçlü olacak

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün (Çarşamba) İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun konferans salonunda düzenlenen Ayetullah Misbah Yezdi’yi Anma Dördüncü Kongresine gönderdiği video mesajında, Ayetullah Misbah’ın İslai Devrimi’nin ilke ve kurallarına bağlı olduğunu belirterek, bu değerli alimin medrese ile üniversite arasındaki birliğe inandığını ifade etti.

Şeyh Naim Kasım, konuşmasının devamında Hizbullah’ın Gazze’ye verdiği desteğe de değinerek şunları söyledi:

"Hizbullah’ın Gazze’ye verdiği destek, imanımızın ve inancımızın bir parçasıdır. Aynı zamanda bu destek, vatan sevgimizin de bir göstergesidir. Gazze ve Lübnan’da İsrail düşmanına karşı gerçek bir efsane şekillenmiştir."

Hizbullah Genel Sekreteri, kardeşler arasında iş birliği ve dayanışmanın bu efsanevi direnişin korunmasında önemli bir rol oynadığını belirterek şunları ekledi:

"Şehit Hacı Kasım Süleymani, ümmetin şehitlerin efendisi Seyyid Hasan Nasrallah, Şehit Seyyid Haşim Safieddin, Şehit Yahya Sinvar, Şehit İsmail Heniyye, Yemen Ensarullah Hareketi, Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis, Haşdi Şabi ve Necef-i Eşref ile Kum’daki dini merciler ile dünyanın özgür insanlarının imkanları doğrultusunda verdikleri tüm destekler, bizi düşmanı rezil edecek bir noktaya getirmiştir."