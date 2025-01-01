Tunus'ta OHAL bir ay daha uzatıldı

Tunus hükümeti, ülke genelinde uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına ilişkin kararname yayımladı.

İki haftada bir yayımlanan resmi Tunus Cumhuriyeti Gazetesi'ne göre, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından pazartesi günü imzalanan kararnameyle, 2015 yılında uygulanmaya başlayan olağanüstü hal 30 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Tunus'ta olağanüstü hal yasası, yetkililere yargı kararı olmaksızın ev hapsi, resmi toplantıları yasaklama, sokağa çıkma yasağı getirme, medya ve basını izleme, toplantıları yasaklama ve medyaya sansür uygulama gibi olağanüstü yetkiler veriyor.

Tunus'ta olağanüstü hal ilk olarak 24 Kasım 2015 tarihinde cumhurbaşkanlığı muhafızlarının bulunduğu bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 12 muhafızın hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilmişti.