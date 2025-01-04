Azerbaycanlı gazetecilerden 'Şehit Süleymani' yorumu

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Eski Komutanı Genral Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte 3 Ocak 2020'de ABD tarafında Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı yakınlarında araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.

İran halkı ve yetkililer, Şehit Süleymani’yi sadece bir askeri komutan değil, aynı zamanda direnişin mimari olarak anıyor.

Şehit Süleymani'nin beşinci şehadet yıldönümü töreninde röportaj veren Azerbaycanlı gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Hayal Müezzin ve kültür aktivist ve Azerbaycanlı gazeteci İmran Muhammedov, Şehit Kasım Süleymani’nin bölgedeki mücadelesi ve mirası hakkında detaylı bir değerlendirme yaptı.

Şehit Süleymani'nin şehadeti ile direnişin tüm dünyaya yayıldığını kaydeden Hayal Müezzin, "ABD ve Siyonist rejim direnişin zayıfladığını zannetti halbuki direniş giderek güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Şehit Süleymani'nin beşinci şehadet yıldönümü törenine katılmakla vazifelerini yerine getirmek istediklerini vurgulayan Imran Muhammedov ise "Hac Kasım bütün mazlum halklarının umut kaynağıydı" açıklamasını yaptı.