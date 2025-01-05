Yeni Dehli'de görüş sıfıra indi

Halktv'a göre, Başkent Yeni Delhi’de yaklaşık 9 saat boyunca etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirdi.
45'ten fazla uçuş iptal edildi
Şehri kaplayan sis nedeniyle 45’in üzerinde uçuşun iptal edildiği, 400'den fazla uçuşta aksaklık yaşandığı belirtildi.
80'ten fazla tren seferi de gecikti
Kentte 80'den fazla tren seferinde de gecikme oldu.
Hindistan, Asya kıtasının Güneylerinde yer alan Kuzeybatısında Pakistan, Kuzeyinde tartışmalı eyalet olan Kaşmir, Kuzeydoğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Bhutan, Güneydoğuda Bangladeş, Doğusunda ise Myanmar ile komşudur.
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