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5 Oca 2025 14:03

Yeni Dehli'de görüş sıfıra indi

Yeni Dehli'de görüş sıfıra indi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan yoğun sis, 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

Halktv'a göre, Başkent Yeni Delhi’de yaklaşık 9 saat boyunca etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirdi.

45'ten fazla uçuş iptal edildi

Şehri kaplayan sis nedeniyle 45’in üzerinde uçuşun iptal edildiği, 400'den fazla uçuşta aksaklık yaşandığı belirtildi.

80'ten fazla tren seferi de gecikti

Kentte 80'den fazla tren seferinde de gecikme oldu.

Hindistan, Asya kıtasının Güneylerinde yer alan Kuzeybatısında Pakistan, Kuzeyinde tartışmalı eyalet olan Kaşmir, Kuzeydoğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Bhutan, Güneydoğuda Bangladeş, Doğusunda ise Myanmar ile komşudur.

News ID 1923130

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