İran’dan ABD ve İngiltere’nin Yemen saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Söcüsü İsmail Bekayi; ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin Yemen'e yönelik askeri saldırganlığının devamı ve tekrarını, Yemen'in ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali, uluslararası hukuk ilke ve standartlarına ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olarak değerlendirdi.

Bekayi, bu saldırgan eylemlerin bölgede daha fazla güvensizlik ve istikrarsızlığa neden olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Soykırımın devam ettiğine ve Filistin'de mazlum halkların katledildiğine işaret eden Bekayi, ABD ve İngiltere’nin, Gazze halkına karşı suç işlemek için Siyonist rejime askeri ve siyasi destek sağlamasını kınadı.

Yemen halkının ve diğer ögür insanların Filistin halkını desteklemedeki tutumunu takdir eden Bekayi, işgal altındaki Filistin'deki soykırımın durdurulması ve yerinden edilmiş Gazze halkına yardım edilmesi için uluslararası topluma ve İslam ülkelerine, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı düzeyinde daha ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.