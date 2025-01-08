Irak ordusundan IŞİD mevzilerine hava saldırısı

Irak ordusu, terör örgütü IŞİD'e karşı operasyonlarını sürdürerek örgütün çeşitli bölgelerdeki mevzilerini hedef aldı.

Irak’ın batısında bulunan Anbar vilayetinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Haşdi Şabi güçleri, teröristlere ait 11 tüneli imha etti.

Iraklı bir yetkili, operasyonların detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, Rawe, Rutba ve El-Kaim bölgelerinde terörist unsurların tespiti ve imhası için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonların, özellikle IŞİD'in uyuyan hücrelerinin yeniden harekete geçme tehlikesine karşı büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan, Suriye’deki iç savaşın derinleşmesi ve Esad hükümetinin çökmesiyle birlikte Irak yetkilileri, IŞİD'in uyuyan hücrelerinin yeniden aktifleşerek Irak’ta terör saldırıları düzenlemesinden endişe duyuyor.