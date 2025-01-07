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7 Oca 2025 15:00

Hakan Fidan ile Mesrur Barzani Ankara'da bir araya geldi

Hakan Fidan ile Mesrur Barzani Ankara'da bir araya geldi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Barzani’yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet karşıladı.

TSİ 12.00'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Barzani, saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki son durum ve özellikle Suriye’deki gelişmelerin değerlendirileceği açıklandı.

News ID 1923204

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