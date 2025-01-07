İsrail, Yemen füzeleri karşısında neden etkisiz?

El-Cezire’nin haberine göre, Yemenlilerin işgal altındaki toprakların derinliklerine yönelik artan balistik füze saldırıları, Siyonist Rejim için çok sayıda mesaj içeriyor ve Yemen cephesine ilişkin endişelerin yanı sıra, Siyonist Rejim’in bu füzelerle baş edememesine dair ciddi kaygılar doğuruyor. Bu saldırılar, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hedef yelpazesinin genişlemesiyle stratejik Siyonist Rejim altyapılarını da kapsamaya başladı.

Yakın zamanda Yemen Silahlı Kuvvetleri, Hayfa’nın güneyindeki Hadera’da yer alan Orot Rabin enerji santralini, Filistin-2 hipersonik füzesiyle hedef aldı.

Siyonist Rejim'in kör noktası

Stratejik meseleler üzerine çalışan Siyonist uzmanlar ve analistler, bu rejimin Yemen cephesindeki gelişmelere hazırlıksız yakalandığını ve Husi güçlerine karşı askeri ve silah gücünü artırma kabiliyetinden yoksun olduğunu belirtiyor. Ayrıca şu an için Yemenli güçler karşısında herhangi bir caydırıcılık şansı bulunmadığı ifade ediliyor.

Siyonist analistlere göre, Siyonist Rejim’in istihbarat eksikliğinden kaynaklanan boşluğu kapatma ya da Yemen tehditlerini ortadan kaldırma kapasitesine şu anda sahip değil.

Ophir Dayan, Siyonist Rejim’in stratejik, güvenlik ve medya danışmanı olarak kaleme aldığı bir makalede, Yemenlilerin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, Siyonist medyanın Yemen’in stratejik altyapıyı hedef alan füze saldırılarının boyutlarını örtbas etme çabalarının, yaşanan zararları hafifletmeye yetmeyeceğini vurguladı.

Dayan, Siyonist Rejim’in güvenlik ve istihbarat servislerinin Ensarullah’ın yapısı ve stratejik saldırıları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, bunun Siyonist iç cephesinde gerçek bir tehdit oluşturduğunu ve bu saldırıların genişlemesine dair derin bir endişe yarattığını söyledi.

Bu Siyonist uzman ayrıca Siyonist toplumunun henüz Yemen tehditlerinin doğasını anlamadığını ve Yemenlilerin ideolojisini kavrayacak güçte olmadığını dile getirdi.

Yemen'in stratejik tehdidi

Tel Aviv Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika uzmanı ve başkan yardımcısı Eyal Zisser, Yemenlilerin İsrail için stratejik bir tehdit olduğunu belirterek, geçmişte Yemen’in sadece ikincil bir tehdit olarak görüldüğünü, ancak bugün Yemen’in İsrail için merkezi bir tehdit haline geldiğinin açıkça ortaya çıktığını söyledi.

İsrail Hayom gazetesindeki makalesinde Zisser, Washington liderliğindeki uluslararası koalisyonun Yemen'in saldırılarını durdurmada başarısız olduğunu ifade ederek, Koalisyonun Yemen'e yönelik sınırlı saldırılarının, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin füze ve askeri kabiliyetleri üzerinde etkili olamadığını vurguladı.

Zisser, Yemen'in sadece İsrail'in iç bölgelerini hedef almakla sınırlı olmayan bir tehdit oluşturduğunu, aksine bu tehdidin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve İsraillilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirterek, Ayrıca, bu durumun geniş çaplı bir savaşa yol açabileceğini söyledi.

Bu üst düzey Siyonist analist, Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığının felce uğraması ve Eliat Limanı’nın kapanmasının yanı sıra bu durumun Mısır’a da ekonomik zarar verdiğini ifade etti.

Meşaf Stratejik Güvenlik Akademisi de İsrail’in Yemen saldırıları karşısında hazırlıksız yakalandığını ve bu tehditle başa çıkmaya yönelik yeterli hazırlığa sahip olmadığını belirtti.

Bu makalenin yazarı Yossi Mansharof, Tel Aviv’in Hizbullah ile ateşkesinden sonra Ensarullah'ın İsrail için daha belirgin bir tehdit haline geldiğini kaydederek, Ensarullah'ın balistik füze kapasitesinin genişlediğini ve İsrail saldırılarının bu saldırıları durdurmakta başarısız olduğunu vurguladı.

Mansharof, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yapısının çeşitliliğine dikkat çekerek, bu yeteneklerin İran'ın teknik desteği ve yardımlarıyla geliştirildiğini ifade ederek, Yemen güçlerinin bu ekipmanları kullanma konusunda yüksek bir yetenek sergilediğini belirtti.

Bu rapor, Siyonist Rejim'in, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile daha yakın iş birliği yaparak bu tehditleri bertaraf etmeye çalışması gerektiğini ve Ensarullah'a karşı ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.