Gazze'de ateşkes devreye girdi

Arap medyası Gazze Şeridi'nde Hamas ile Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşmasının resmen yürürlüğe başladığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilk gününde yaşanacak en önemli gelişmeler şu şekilde:

"Siyonist işgalciler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve kuzey bölgelerinden Gazze'nin kuzey ve doğusundaki sınır bölgelerine doğru çekilme sürecini tamamlayarak bu bölgelerin 700 metre derinliğine yerleşecekler.

Siyonist askeri güçlerin Gazze'de sınır bölgelerine kadar yerleşeceği derinlik, 1 kilometreyi aşacak. Bu noktalar arasında Erez koridoru, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Kuzey Netzarim hattı, Kuveyt Meydanı'nın doğusu ve Kesuvim koridoru yer alıyor.

Ayrıca, Siyonist askerler Gazze'nin merkezindeki Netzarim hattı ve güneyindeki Filadelfiya koridorunda kalacak ve kimsenin Filadelfiya hattına 700 metre yakınlaşmasına izin verilmeyecek.

Siyonist savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde 12 saat süresince uçuş yapması durdurulacak. Filistinli mülteciler Refah şehrine geri dönebilirler. Gazze'nin kuzeyini terkeden Filistinliler ise evlerine geri dönebilirken, güneydeki bölgelere sığınanlar şimdilik kuzeydeki evlerine dönemeyecekler.

Refah koridoru üzerinden insani yardımların girişine, günde ortalama 600 kamyonla başlanacak. Bu yardımlar gıda maddeleri ve kurtarma ekipmanlarını içerecek.

Yerel saatle 16:00'da esir takası başlayacak. Filistinli gruplar, Kızılhaç'a 90 Filistinli esir karşılığında 3 siyonist esir teslim edecek. Kızılhaç'ın onayının ardından, Siyonist taraf söz konusu 90 Filistinli esiri bu kuruma teslim edecek. Esirler, Aşkelon'daki Shikma cezaevi ve Batı Şeria'nın ortasında yer alan Bituniya'daki Ofer cezaevinden serbest bırakılacak."