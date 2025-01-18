Ayetullah Hamanei'den 2 şehit hâkim için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, terör saldırısı sonucu şehit olan Hüccetülislam Ali Razini ile Hüccetülislam Muhammed Mukisa'nın ailelerine başsağlığı diledi.

İran'da Yargıtay hâkimlerine suikast

İslam Devrimi Yüksek Mahkemesi'nin 39’uncu Şube Başkanı Hüccetülislam Ali Razini ile 53’üncü Şube Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mukisa adlı iki kıdemli yargıç bu sabah saatlerinde Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit düştü.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da yayımladığı taziye mesajında, ''Bugün düzenlenen hain terör saldırısında ülkenin iki kıdemli yargıçı Hüccetülislam Ali Razini ve Hüccetülislam Muhammed Mukisa'nın şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm hayatlarını ülkenin ulusal güvenliğe karşı işlenen çeşitli suçlarla mücadeleye ve milletimizin haklarını savunmaya adayan iki kıdemli hâkimin yolu güçlü biçimde devam edecek, ülkede adaletin sağlanması sürecinde herhangi bir aksama yaşanmayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, şehitlerin ailesine taziye dileklerini iletti.