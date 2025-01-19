İsrail ateşkesi başlar başlamaz ihlal etti

Siyonist rejim askerleri, Gazze'deki ateşkesin resmi olarak başlamasının hemen ardından, barış sürecini ihlal ederek sivilleri hedef aldı.

İsrail rejimi, ateşkesi başlatmasının ardından, Gazze'nin güneyindeki Refah şehrini bombalayarak ateşkesi ihlal etti.

Hamas'ın Siyonist esirlerin isimlerini göndermemesi bahanesiyle, Siyonist rejim ordusu Gazze'nin kuzeyini bombaladı.

Bu saldırılar sonucu, en az üç Filistinli, Siyonist güçlerinin açtığı ateşle şehit düştü.

El Cezire, Siyonist rejimin Şucaiyye Mahallesi’ni hedef almasının ardından en az 5 şehit ve 20 yaralı olduğunu aktardı.

Arap medyası Gazze Şeridi'nde Hamas ile Siyonist rejim arasında varılan ateşkes anlaşmasının resmen yürürlüğe başladığını bildirdi.