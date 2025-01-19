Hamas, 3 kadın esiri Kızılhaç'a teslim etti (+video)

Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda hazır bulunan Kızılhaç ekibi, 3 siyonist kadın esiri Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan teslim aldı.
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail rejimi ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde 33 siyonist esir serbest bırakılacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
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