Donald Trump’ın yemin töreni (+video)

Donald Trump, bugün Kongre binasında düzenlenecek kapalı bir törende yemin ederek başkanlık görevine başlayacak.

Trump eşi Melania Trump törenden önce kilisede dua etti. Ardından Trump çifti Beyaz Saray'a hareket etti. Beyaz Saray'da Joe Biden Donald Trump'ı kapıda karşıladı.

Trump’ın TSİ 20.00’de yemin etmesi planlanıyor.

Trump’ın yemin töreni programı şöyle:

Başlangıç: Washington’daki etkinlikler Türkiye saatiyle (TSİ) 17.30’da başladı.

Yemin Töreni: Trump’ın TSİ 20.00 civarında yemin etmesi planlanıyor. Tören, aşırı soğuk hava nedeniyle 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda, Kongre binasında gerçekleştirilecek.

Katılımcılar: Yaklaşık 200 bin Trump taraftarının Washington’a gelmesi bekleniyor. Eski başkanlar geleneksel olarak bu törenlere katılıyor. Başkan Biden’ın Trump’ın yemin töreninde yer alması bekleniyor.

Trump, Biden’ın yemin törenine katılmamıştı, ancak Biden bu kez törende yer alabilir.